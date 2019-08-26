شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم 12 محلاً في «حراج المسترجع» بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخمدت فرق الدفاع المدني في الطائف اليوم (الاثنين)، حريقاً اندلع في ١٢ محلاً بحراج المسترجع في حي النسيم. أخمدت فرق الدفاع المدني في الطائف اليوم (الاثنين)، حريقاً اندلع في ١٢ محلاً بحراج المسترجع في حي النسيم. وأرجع الدفاع المدني سبب الحريق إلى «أعمال اللحام»، مؤكداً عبر «تويتر» أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات. كاميرا "الخليج 365" وثَّقت اندلاع النيران وتصاعد الأدخنة في السوق، وسط تواجد عدد من المواطنين والمقيمين.



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