شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتعزيز الموروث الثقافي بين «الحج» و«اتحاد الهجن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وقَّعت وزارة الحج والعمرة اليوم (الاثنين)، اتفاقية مع الاتحاد السعودي للهجن، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعزيز الموروث الثقافي السعودي. وقَّعت وزارة الحج والعمرة اليوم (الاثنين)، اتفاقية مع الاتحاد السعودي للهجن، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعزيز الموروث الثقافي السعودي. جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.



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