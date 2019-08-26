شكرا لقرائتكم خبر عن 160 شركة تعرض ابتكاراتها في «ملتقى ومعرض العمرة».. برعاية الفيصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم (الاثنين)، فعاليات ملتقى ومعرض العمرة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة لمدة 3 أيام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويُشارك في الملتقى الأول من نوعه بالمملكة، ١٦٠ شركة ومُقدِّم خدمة بقطاع خدمات العمرة، لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التي تُقدِّمها للمعتمرين.

وفي كلمة لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بهذه المناسبة، أكد أن رؤية قيادة المملكة العربية السعودية التي اتخذت القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دستوراً لها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما هي من أولى أولويات المملكة، فكانت ولا تزال مكة المكرمة محل الرعاية والاهتمام والتخطيط والتطوير، ولتكون في طليعة المدن العالمية تطوراً وتقدماً، ولتبقى المملكة عنواناً للكرم والضيافة وحسن الوفادة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

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وأضاف: «لا يزال ما يقارب المليون حاج ضيوفاً لنا في مكة المكرمة، وسيغادر آخر فوج منهم في منتصف شهر محرم القادم، ولأن العطاء مستمر والجهود متواصلة، فالمملكة جاهزة لاستقبال طلائع أفواج المعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم في غرة شهر محرم، أي بعد أقل من أسبوع، إيذاناً ببدء موسم العمرة العام الجديد ١٤٤١هـ».

ووجه بنتن كلمته لراعي الحفل الأمير خالد الفيصل قائلاً: «لقد حرصتم على رعاية ملتقى خدمات المعتمرين وتدشين موسم عمرة العام الجديد ١٤٤١هـ، رغم انشغالكم ومتابعتكم لترتيبات إقامة الملتقى المعني بتقييم جميع الأعمال التي تمت خلال موسم حج هذا العام، ومناقشة الاستعدادات لموسم الحج القادم لتجويد وتطوير كل ما تم القيام به خلال موسم الحج المنصرم، والذي تكلل بالنجاح على جميع الأصعدة، فشكرا لكم، وكلنا يذكر ويستشعر مقولتكم: «إن المملكة قيادة وشعباً لا تعرف المستحيل إذا وصل الأمر إلى خدمة البيتين وضيوف الرحمن، وسنفعل كل ما بوسعنا طالما نحن على هذه الحياة لراحتهم».

وسيتم خلال المؤتمر عرض ومناقشة الاستراتيجيات والأنظمة والتحولات التقنية والتشريعية في قطاع العمرة، انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ولتحقيق استدامة شاملة وشراكة فاعلة بين جميع أطراف منظومة خدمة المعتمرين من القائمين عليها في المملكة ومن الوكلاء في كافة دول العالم.

وفي نهاية الحفل، كرَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الجهات الراعية للملتقى.