مرحلة رابعة لمتنزه جبل شعبة الأحساء بتكلفة 24 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

بدأت أمانة الأحساء تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع متنزه جبل الشعبة «شمال شرق الواحة»، وذلك ضمن خططها المرحلية لاستكمال المشروع.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأمانة وقعت عقدا في الأشغال العامة لتنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع المتنزه، بتكلفة إجمالية بلغت 24.536.097 ريالا.

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وبين أن هذه المرحلة من المشروع تتضمن إنشاء مرافق، ومواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات، وممرات مشاة ومناطق مظللة، وموقع لعربات الطعام «food truck»، وتسوير المتنزه بنباتات تسلق، وإنشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لا تعيش بالمناطق الحارة، إضافة إلى توفير نظام تبريد للأجواء، خاصة في فصل الصيف.

وأكد الملحم حرص الأمانة على تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء الحاضرة، تمشيا مع التوجيهات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمة للمواطن وتلبية لاحتياجاته في جميع المجالات، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.

المرحلة الرابعة تتضمن: