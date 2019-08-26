2000 حافلة للنقل العام في مكة بنظام ذكي خلال 5 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن تنفيذ مشاريع النقل العام في العاصمة المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، مبينة أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عقود عدة، من بينها ما أعلنته أخيرا شركة «NEC Corporation» للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية عن إدخالها لنظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين، والذي يأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تتشارك فيها تحالفات أخرى تتولى تصميم وتنفيذ وبناء المنشآت وتجهيز وتصنيع الحافلات وأعمال البنى التحتية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن المشروع يحظى بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدي المسجد الحرام.

وأضافت الهيئة أن إدخال الشركة اليابانية النظام الذكي على أنظمة المواصلات سيبدأ عام 2020، لنحو 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبينت أن مشروع النقل بالحافلات تنفذ مرحلته الأولى عبر عقود أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة المرحلة الأولى، المبرم مع تحالف مكون من شركات كبرى سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت، إضافة لتجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكي الخاصة بها، وشركة NEC Corporation المتخصصة في بعض أنظمة النقل الذكي.

وتابعت الهيئة أنه تنفذ من خلال مقاول آخر أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات، والتي تشمل المحطات الرئيسة، ومحطات التوقف وتجهيز المسارات الخاصة وجسور مشاة، وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية، وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.

يذكر أن كل الأعمال والترتيبات جارية لتنفيذ وتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال النقل لما له من آثار إيجابية على جودة الحياة، وتسهيل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

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شبكة النقل العام بالحافلات تتكون من 12مسارا تغطي أغلب مناطقمدينة مكة

400حافلة للمرحلة الأولى منها

240 حافلة قياسية 12 مترا

160 حافلة مفصلية 18 مترا

4محطات رئيسة بالمنطقة المركزية

450 محطة موزعة على جميع المسارات

الحافلات تحتوي على