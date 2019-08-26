بعد 13 يوما من اختفائها.. العثور على عبير في أنقرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

بعد مضي 13 يوما على اختفائها في ظروف غامضة عثرت سفارت المملكة في إسطنبول أمس على المواطنة عبير العنزي إثر جهود بذلتها مع السلطات التركية.

وذكرت السفارة في بيانها أمس أن العنزي بصحة جيدة وستعمل على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت، مشيرة إلى أنها سعت بشكل متواصل منذ اختفائها إلى التوصل إليها بالتنسيق مع السلطات الرسمية في تركيا.

في الأثناء تلقى شقيق المختفية فيصل العنزي رسائل تهديد عبر الواتس اب من مجهولين زعموا اختطافها، وأن عبير بخير وفي أيد أمينة وطالبوه بعدم تصعيد القضية، فيما طلب العنزي منهم إرسال صورة لشقيقته للتأكد من أنها لا تزال لديهم بالفعل.

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واختفت العنزي في غمضة عين عندما غادرت الفندق لشراء بعض الأغراض من محل تجاري بجانبه على بعد 50 م، حيث كان زوجها وأبناؤها ينتظرونها، ولم تعلم بأن اللحظات ستتحول إلى أيام ومسافات بسبب ما حدث لها على يد من اختطفوها.

وكانت السفارة السعودية في تركيا وجهت تنبيهات وتحذيرات في أوقات متفرقة لمواطنيها على مدى العطلة الصيفية لهذا العام، بعد ما رصدت عددا من الممارسات ضد السياح السعوديين، علاوة على ما وردها من شكاوى وباشرته من حوادث، الأمر الذي بات يؤكد أن ذهاب السعوديين إلى تركيا يهددهم بالخطر نظير ما يتعرضون له هناك من مضايقات لفظية وسرقة جوازات وأموال ومقتنيات ثمينة واعتداء واختطاف.

عن واقعة اختفاء عبير في إسطنبول

اختفت الأربعاء 14 أغسطس الحالي

وقت اختفائها الـ9 مساء