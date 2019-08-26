إنجاز 30 مشروعا بالمسجد الحرام خلال عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أنجزت إدارة الشؤون الهندسية والتشغيلية ممثلة بإدارة التشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 30 مشروعا بالمسجد الحرام خلال العام الهجري الحالي 1440هـ.

وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس عمار الأحمدي أن المشاريع المستحدثة أتت لرفع مستوى الأداء للخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وتهدف إلى تطوير الأنظمة الصوتية والكهربائية والميكانيكية.

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وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل زيادة وتحسين الإضاءة ببدروم المسعى، وتحديث سلالم لدورات مياه السوق الصغير، وتنويع مصادر التغذية الكهربائية، إضافة إلى رفع كفاءة التكييف بالتوسعة السعودية الثانية، وذلك عن طريق استبدال 74 ملف تبريد لوحدات معالجة الهواء.

من جهة ثانية وزعت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، نحو 1000 نسخة من الأقراص الرقمية بلغات عدة على ضيوف الرحمن والمعتمرين، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد السعيدي، أن الإدارة سجلت وحفظت جميع الدروس التي تقام داخل المسجد الحرام، منها دروس في العقيدة، وأحكام العبادات باللغة العربية، والتركية والأوردو، والإندونيسية، مؤكدا سعي الإدارة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين لجميع الحجاج والزوار وبجميع اللغات.