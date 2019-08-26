350 حاوية بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

وزعت أمانة منطقة تبوك 90 حاوية، ضمن مشروع استثماري يهدف إلى توزيع 350 حاوية صديقة للبيئة على مراحل عدة في أنحاء متعددة من المدينة، لجمع الملابس المستعملة والاستفادة منها.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد المخلفي أن الأمانة ومن خلال طرحها لهذا المشروع الاستثماري، تهدف إلى وقف عشوائية رمي الملابس المستعملة في حاويات النفايات المنزلية، مبينا أن هذه الحاويات تعمل بالطاقة الشمسية وتتميز بأنها محكمة الإغلاق لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى، ولمنع دخول الحشرات والقوارض، إضافة لمقاومتها للرطوبة ومياه الأمطار.