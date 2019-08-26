بحث المراحل النهائية للتحول الرقمي القضائي بديوان المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ناقش رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس جدول الأعمال التقنية الخاصة بالهدف الاستراتيجي الثاني من خطة الديوان لعام 2020، المتمثل في التحول الالكتروني للأعمال القضائية والإدارية بالديوان كافة، بحضور نائب الرئيس للشؤون التنفيذية إبراهيم المطرودي، وعدد من منسوبي الديوان.

وأكد اليوسف أن الديوان يسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه التي تضمنتها خطته الاستراتيجية 2020 والموافق عليها من المقام السامي عام 1437هـ، مشيرا إلى المتابعة الدائمة من قبل القيادة ل جميع التطورات والمستجدات في القطاع القضائي والعدلي، والتأكيد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الممكنة للتيسير على المتعاملين مع مرفق القضاء، وذلك بالاستفادة من الوسائل التقنية والرقمية الحديثة، وتطوير سياسات العمل لتتلاءم مع المتغيرات، وتعزيز الوصول السريع للخدمات، وابتكار الحلول والأفكار المساهمة في تحسين المخرجات.

وشدد على مواكبة جميع التطورات المهمة في المجال التقني ودعم عمليات التحول الرقمي وفق الأولويات المرسومة في الخطة الاستراتيجية والعمل الجاد على مواجهة التحديات، في سبيل تحقيق تطلعات القيادة والتوجيهات المستمرة سعيا ليكون مرفق القضاء في مكانته المرموقة.وناقش المجتمعون محاور ومرتكزات لمستقبل تنفيذ التحول الرقمي للعملية القضائية، ومعرفة السبل والوسائل التي تسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية في إنجاح المبادرات بأقل التكاليف، إضافة إلى آخر المنجزات التي تمت على ملف الدعوى الالكتروني من القيد حتى الأرشفة بشكل الكتروني كامل، إلى جانب تلافي المعوقات التقنية خلال العمل القضائي في عملية الترافع، واستشراف المستقبل.