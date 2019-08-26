160 شركة تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها المقدمة للمعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس انطلاق فعاليات «ملتقى ومعرض العمرة» الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة وتستمر فعالياته 3 أيام في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.

ويشارك في الملتقى الأول من نوعه في المملكة 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين.

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وقال وزير الحج والعمرة «إن قيادة المملكة التي اتخذت القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دستورا لها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وخدمة قاصديهما من أولى أولوياتها، فكانت ولا تزال مكة المكرمة محل الرعاية والاهتمام والتخطيط والتطوير، ولتكون بمتابعة أمير المنطقة في طليعة المدن العالمية تطورا وتقدما، ولتبقى المملكة عنوانا للكرم والضيافة وحسن الوفادة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

وأضاف «لا يزال ما يقارب المليون حاج ضيوفا لنا في مكة المكرمة، وسيغادر آخر فوج منهم في منتصف محرم المقبل»، مؤكدا الجاهزية لاستقبال طلائع أفواج المعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم في غرة محرم إيذانا ببدء موسم العمرة العام الجديد.

واستشهد بنتن بمقولة الأمير خالد الفيصل «إن المملكة قيادة وشعبا لا تعرف المستحيل إذا وصل الأمر إلى خدمة البيتين وإلى ضيوف الرحمن، وسوف نفعل كل ما بوسعنا طالما نحن على هذه الحياة لراحتهم»، مبينا أن الملتقى سيناقش الاستراتيجيات والأنظمة والتحولات التقنية والتشريعية في قطاع العمرة انطلاقا من رؤية المملكة 2030 لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ولتحقيق استدامة شاملة وشراكة فاعلة بين جميع أطراف منظومة خدمة المعتمرين من القائمين عليها في المملكة ومن الوكلاء في دول العالم كافة.

وأضاف بنتن أن هذا الملتقى يمثل نقطة تحول في صناعة العمرة، حيث سيناقش في جلسات الملتقى الاستعدادات لموسم العمرة، والتأكد من أن جميع أطراف منظومة خدمة المعتمرين في الداخل والخارج جاهزة بكل الإمكانات والتقنيات لاستقبال ضيوف الرحمن، ولتكون الخدمات التقنية النوعية منصة للانطلاق نحو مفهوم جديد من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقا لتطلعات القيادة.