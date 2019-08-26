نائب أمير مكة يستعرض خطة تعليم جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة خطة تعليم جدة للعام الدراسي الجديد، مهنئا مدير عام التعليم بجدة المعين حديثا الدكتور سعد المسعودي، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

واستمع إلى نبذة عن خطة التعليم بجدة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.

من جهة أخرى ترأس الأمير بدر بن سلطان اجتماعا بحضور المستشار في الديوان الملكي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان، جرى خلاله استعراض الخطة المستقبلية لشركة المياه الوطنية في القطاع الغربي، والأعمال التي نفذتها خلال العامين الماضيين.

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وقدم رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، عرضا عن استراتيجية ومشاريع خدمات المياه بالمنطقة من 1440هـ حتى 1450هـ، بما يتماشى مع الخطة العشرية للمنطقة، حيث جرى التطرق للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، ووصول نسبة المشاريع المتعثرة في كل من مكة وجدة إلى 0%.

وأوضح أنه تم تحسين الأداء التشغيلي بجدة، حيث ارتفع متوسط ساعات الضخ هذا العام إلى 23 ساعة في اليوم، واستفاد منها 269 حيا من أصل 280 حيا.

وتخلل الاجتماع عرض نتائج نجاح خطة موسم الحج للعام الحالي، حيث بلغ إجمالي الضخ إلى 41 مليون م3، ووصول كمية الإمداد والتوزيع اليومي إلى رقم قياسي بلغ مليون م3، دون أي تأثير على إمدادات المياه في جدة والطائف، كما ارتفع معدل ساعات الضخ لأحياء مدينة مكة المكرمة إلى 22 ساعة هذا العام.

وتطرق الاجتماع إلى أعمال الشركة في محافظات المنطقة الأخرى، والتي قدمت الخدمات فيها للمرة الأولى من خلال الشبكات وما نفذ حتى الآن والمستهدف مستقبلا بالخطة العشرية، كذلك شرح عن مشروع المخطط الاستراتيجي للتغطية الشاملة لخدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، والذي يجري العمل به حاليا ويعتبر من المشاريع الهامة والحيوية والتي تتماشى مع رؤية 2030، لتلبية الطلب المتوقع للمياه والصرف الصحي للمنطقة خلال السنوات العشر المقبلة، وسيتم الانتهاء من كامل مخرجات المشروع بنهاية 2020.