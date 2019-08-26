النائب العام: المرأة السعودية أثبتت جدارتها في جميع الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها.
وقال خلال لقائه في مقر النيابة العامة أمس أعضاء النيابة العامة ملازمي التحقيق المعينات حديثا، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح، إن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحا أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة للمرة الأولى في المملكة.
ولفت المعجب إلى أن النيابة العامة اختارت صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكدا أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وستتبعها دفعات عدة.
وأوضح أن عضو النيابة سيلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب في مجال العمل والزيارات لجهات الاستدلال، منها الطب الشرعي، للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.
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