السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض بدأت وزارة العدل رقمنة خدمات الموارد البشرية وتطويرها عبر منصة «رائد الرقمية» وتطبيق «رائد» التجريبي اللذين أطلقهما نائب وزير العدل سعد السيف في مركز التدريب العدلي أمس، لتعزيز عمل الكادر العدلي وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على تسهيل خدمات المستفيدين في مختلف المرافق العدلية. Advertisements وجاءت منصة رائد الرقمية بواجهة تفاعلية مبتكرة تتيح للموظف إنجاز جميع الإجراءات والخدمات الذاتية بكل يسر وسهولة، وذلك بهدف التيسير على الكوادر العدلية لرفع مستوى الإنتاجية وسرعة الأداء تسهيلا للمستفيدين. وقال السيف إن الوزارة تستهدف التحول الرقمي في جميع خدماتها للمستفيدين وكوادرها العدلية التي تعمل على راحة وخدمة المستفيد، مبينا أن هذه الخطوة تأتي وفق مسار برنامج الملك سلمان للموارد البشرية الذي يعنى بالتركيز على رأس المال البشري واستثماره وتأهيل العنصر البشري بصفته قيمة حقيقية للاستثمار والتطوير، وبالتالي تبرز أهمية تأهيل العنصر البشري لما له من دور كبير لتذليل التحديات أمام مشاريع الوزارة التحولية تجسيدا لبرنامج التحول الوطني الهادف لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية الأساسية لتحقيق رؤية 2030 لاستيعاب طموحاتها ومتطلباتها. أهداف منصة «رائد» التكامل للارتقاء بالخدمة المقدمة للكادر العدلي

تفعيل مضامين وأهداف مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة

تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة

نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها

تنمية برامج التميز والجدارات والمهارات والكفاءات العدلية

تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف العدل برؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة.



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كانت هذه تفاصيل خبر منصة تفاعلية لرقمنة خدمات العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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