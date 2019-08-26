1150 حافلة لنقل 48 ألف طالب وطالبة بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

دشنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس أسطول النقل المدرسي، بحضور مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، ومساعده للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان أن الأسطول يضم 1150 حافلة تستهدف نقل أكثر من 48429 طالبا وطالبة يدرسون في 814 مدرسة للبنين والبنات في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الشركة المتعهدة أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالتشغيل اعتبارا من الأحد المقبل، وسط تخصيص فرق ميدانية لأعمال صيانة الحافلات، ورفع تقارير دورية عن سير العمل.