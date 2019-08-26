ملتقى يعزز الشراكة بين أمن الدولة والجمارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح رئيس أمن الدولة، مدير المباحث العامة عبدالعزيز الهويريني، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، أعمال الملتقى السادس الذي يجمع الهيئة العامة للجمارك ورئاسة أمن الدولة، وذلك بمقر جمرك ميناء جدة الإسلامي وبحضور مسؤولي الجهتين.

وفي بداية الملتقى رحب محافظ الهيئة العامة للجمارك برئيس أمن الدولة، مثمنا له هذه الرعاية التي يحظى بها مسؤولو ومنسوبو الجهتين.

وأشار إلى أن عقد الملتقى يأتي امتدادا للتعاون والتنسيق المستمر الذي يجمع الجمارك ورئاسة أمن الدولة، وسعيا من الجهتين إلى توحيد الجهود وتعزيز مجالات التعاون فيما يتعلق بالجانب الأمني.

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وأوضح أن الجمارك تعمل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة إلى تحقيق أحد أهم مرتكزات استراتيجيتها المتمثل ذلك في «تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني».

من جهته أكد رئيس أمن الدولة أهمية العمل المشترك والتكاملي وتبادل الرؤى وتعزيز التواصل لتحقيق الفاعلية المأمولة بأفضل صورها ومناقشة المعوقات وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها، داعيا إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته واستقراره.

وبين أن الشراكة بين الجهازين لها أهمية بالغة في تعزير آليات العمل المشترك، مضيفا « نعمل مع الجمارك السعودية وجميع الجهات الأمنية ذات العلاقة وفق منظومة متكاملة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل، الأمر الذي من شأنه أن يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة».

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الرئاسة والهيئة تهدف إلى تعزيز التعاون.

وتخلل الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل، حيث قدمت وكالة الأمن الجمركي بالهيئة ورقة عمل حول مركز الاستهداف ودوره في تحقيق التوازن بين تيسير التجارة والرقابة الجمركية، وورقة عمل أخرى عن الإقرار الجمركي وأهميته في مكافحة غسل الأموال.