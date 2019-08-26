السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلاقا من رؤية المملكة 2030 بالاهتمام بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وفي إطار عمل وزارة التعليم لزيادة أعداد الأطفال المستهدفين من خدمات الوزارة، بدأت في بناء وتجهيز 1460 مدرسة للطفولة المبكرة وتطبيق إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات مع مراعاة استقلالية فصول ومرافق البنين عن البنات.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف رفع نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال إلى 95% في 2030، مبينة أنه لن يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة، وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية، كما أنه يحق لولي الأمر تدريس ابنه في مدارس البنين دون إلحاقه في مدارس الطفولة المبكرة، وهي مسألة اختيارية للجميع واختيار تعليمي أفضل أمام أولياء الأمور واستثمار مستقبلي.

ماذا قالوا عن التعليم؟

«إن التعليم في المملكة هو الركيزة الأساسية التي سنحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي الحضاري في المعارف والعلوم النافعة».

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز

«سيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر».

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

الأمير محمد بن سلمان

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ماذا يعني الإسناد؟

وجود الطلاب في الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) في فصول ودورات مياه وتجهيزات منفصلة بشكل كامل، ولا يوجد فيها دمج داخل الفصول، ويتم تدريسهم من قبل معلمات متخصصات بتدريس الصفوف الأولية.

لماذا مدارس الطفولة المبكرة؟

زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال.

تحسين جودة التعليم في الطفولة المبكرة.

الاستثمار الأمثل للمساحات في مباني مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية .

رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم.

توسيع فرص الالتحاق جغرافيا لرياض الأطفال لتشمل جميع مناطق المملكة.

تطوير إطار علمي لتوفير تعليم الطفولة المبكرة في المملكة.

توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

تطوير المواهب وبناء الشخصية.

تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله وإعداد مناهج تعليمية متطورة.

1460 مدرسة للطفولة المبكرة

3313 فصلا دراسيا لرياض الأطفال

3483 فصلا لطلاب الصفوف الأولية

82825 إجمالي استيعاب عدد الطلاب والطالبات في رياض الأطفال

نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13.5%

17 %

21 %

السعي لرفع نسبة الالتحاق في رياض الأطفال