بولتون مهدد بالاستبعاد من رابطة الأندية الإنجليزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بات نادي بولتون، العضو المؤسس برابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، مهددا بالاستبعاد من الرابطة، وذلك بعد أن فشلت أمس الأول صفقة الاستحواذ التي كانت منتظرة.

وبات النادي الذي تأسس منذ 145 عاما، مطالبا بإيجاد مشتر جديد يستحوذ عليه في موعد أقصاه اليوم الثلاثاء، وإلا سيجرى إنهاء عضويته بالرابطة.

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وقال الحارس القضائي على النادي بول أبلتون إنه في حالة عدم العثور على مشتر للنادي ستتم عملية إلغاء العضوية غدا.

وأضاف «هذا سيؤدي بالتالي إلى تصفية النادي واستبعاده من رابطة الأندية المحترفة وتسريح أكثر من 150 موظفا».

ويتنافس بولتون، وهو واحد من 12 عضوا مؤسسا للرابطة في عام 1888، في الدوري الإنجليزي لأندية الدرجة الثالثة.