نقل دورة الألعاب العربية من لبنان إلى العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

قدم وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش اعتذاره عن استضافة لبنان دورة الألعاب العربية الـ 13 التي ستقام عام 2021، لتنقل البطولة إلى العراق وتقام في العام نفسه، بعد التفاهم مع وزير الرياضة العراقي أحمد طالب، والتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على أن تستضيف لبنان الدورة الـ 14 في 2015 المقرر لها العراق في وقت سابق.

وكانت بيروت تقدمت بطلب لتنظيم دورة 2015، لكن بسبب الظروف السياسية والأمنية في ذلك التوقيت ألغيت البطولة، لينتقل التنظيم إلى المغرب، لكن بدوره اعتذر عن الاستضافة، وبالتالي تم تأجيلها إلى عام 2019، ولكن تم تمديد الوقت إلى عام 2021 على أن تجري في لبنان، كون الأمانة العامة لاتحاد اللجان الأولمبية العربية تقدمت بطلب رسمي لجامعة الدول العربية، لاعتماد ميزانية كدعم للبلد المنظم 10 ملايين دولار، على أن تكون الدورة المقبلة في لبنان بهذا التاريخ. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن أسباب اعتذار لبنان عن استضافة الدورة المقبلة يعود لأسباب سياسية.