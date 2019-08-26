الدوسري خامس بطولة العالم للكارتينج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حقق سائق فريق إي دي السعودي للسباقات عبدالله الدوسري «14 عاما» المركز الخامس في كأس تحدي روتاكس الدولي (جولة بطولة العالم للكارتينج) التي أقيمت في لومان الفرنسية. واستطاع الدوسري المشارك عبر فئة الناشئين، إنهاء 14 لفة حول الحلبة بفارق 10 ثوان عن المتصدر الفرنسي لارتيجو لازار. وتأتي مشاركة الدوسري بجولة بطولة العالم بعد سلسلة من المشاركات الدولية خلال فترة الصيف في ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا.



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