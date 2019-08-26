السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير أمس أن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وقال الجبير، على حسابه بموقع «تويتر»: إن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.
وأضاف «يعمل التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار بعدن وشبوه وأبين، ولن ندخر جهدا حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن».
وأكد الجبير أن «السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة».
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: تجاوز الخلافات سبيل اليمنيين الوحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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