الجبير: تجاوز الخلافات سبيل اليمنيين الوحيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير أمس أن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

Advertisements

وقال الجبير، على حسابه بموقع «تويتر»: إن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وأضاف «يعمل التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار بعدن وشبوه وأبين، ولن ندخر جهدا حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن».

وأكد الجبير أن «السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة».