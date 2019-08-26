لجنة مشتركة لتثبيت الهدنة ومعالجة الأحداث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة المشتركة للتحالف، تؤكد ضرورة التزام كل الأطراف في محافظة شبوة باستمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على التهدئة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانيا بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية - إماراتية) بدأت العمل أمس، لمعالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة، وأبين، ولاستكمال الجهود والإجراءات في محافظة عدن.

ودعا العقيد المالكي الأطراف والمكونات كافة لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي أوقدت نار الفتنة وتحاول زرع ونشر الفوضى.