364 ألف رأس بقر في السعودية تنتج ملياري لتر حليب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغت الطاقة الاستيعابية لمزارع الأبقار المتخصصة لعام 2017 نحو 364.4 ألف رأس، أنتجت نحو 2.07 مليار لتر من الحليب، وفقا لنتائج مسح المشاريع الزراعية المتخصصة لعام 2018، الصادر عن الهيئة العام للإحصاء أمس، فيما بلغ عدد العجول المنتجة في هذه المزارع نحو 31.9 ألف رأس.

وفيما يتعلق بمزارع الاستزراع السمكي المتخصصة فقد بلغ عدد البرك 2.508 برك، فيما بلغ حجمها 8.8 ملايين متر مكعب. وبلغ إجمالي الإنتاج من الأسماك والروبيان نحو 61.4 ألف طن استحوذ الروبيان على ما نسبته 71.7%.

كما تضمن المسح بيانات متعلقة بمزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان، حيث أظهرت النتائج أن الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج اللاحم بلغت 135 مليون طير، وبلغ إجمالي الإنتاج من لحوم النعام والأرانب والحمام والسمان في المزارع المتخصصة 2.849 طنا خلال عام 2017.

ومن ناحية مزارع الدجاج البياض والفقاسات، أظهرت النتائج أن إجمالي الطاقة الاستيعابية 45.5 مليون طير، وبلغ إجمالي عدد بيض تفقيس الدجاج اللاحم 224 مليون بيضة وبلغ عدد صيصان الدجاج اللاحم المنتجة 222.4 مليون طير.

وأشارت الهيئة أمس إلى أنه تم تنفيذ المسح نهاية الربع الرابع لعام 2018 من خلال زيارة كل حيازات المشاريع الزراعية المتخصصة ومن ضمنها مزارع الأبقار المتخصصة - مزارع الاستزراع السمكي - مزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان - مزارع الدجاج البياض والفقاسات، في المناطق الإدارية بالمملكة، حيث تم توفير بيانات ومؤشرات تتعلق بالإنتاج ومستلزماته بالمشاريع الزراعية المتخصصة، لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، وكل المهتمين بالقطاع الزراعي.

وذكرت أن مسح المشاريع الزراعية المتخصصة يعد ثاني المسوح الزراعية التي تصدر نتائجها الهيئة العامة للإحصاء خلال ذي الحجة الحالي، وتعتزم الهيئة إصدار نتائج مسح الإنتاج الزراعي مطلع العام المقبل 1441.

المشاريع الزراعية المتخصصة

مزارع الأبقار:

الطاقة الاستيعابية 364,389 رأسا

إنتاج الحليب 2,074,652,485 لترا

العجول المنتجة 31,883 رأسا

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الاستزراع السمكي:

عدد البرك 2,508 برك

حجم البرك 8,848,456 مترا مكعبا

إنتاج الأسماك والروبيان 61,381 طنا

نسبة الروبيان 71,7%

نسبة السمك 28,3%

مزارع الدجاج:

الطاقة الاستيعابية للدجاج اللاحم 135,180,100 طير

الطاقة الاستيعابية للدجاج البياض 45,542,408 طيور

عدد بيض تفقيس الدجاج اللاحم 224,169,150 بيضة

عدد صيصان الدجاج اللاحم المنتجة 222,440,150 طيرا

مزارع النعام والأرانب والحمام والسمان:

إجمالي الإنتاج 2,849 طنا