ضبط قوارب صيد تستخدم شباك نايلون محظورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - فرسان ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بجزيرة فرسان، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيدا لتطبيق النظام بحقهم. وأوضحت أن الفرق التفتيشية بفرع الوزارة بمنطقة جازان نفذت جولة على الجزر والمصائد الشمالية، وجرى ضبط صيادين مخالفين أثناء استخدامهم شباك النايلون المحظورة في مياه المملكة الإقليمية. وأفادت بأن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حماية للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.



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