ضبط 6 متهمين سرقوا المنازل والمساجد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت شرطة منطقة القصيم 6 متهمين - سعوديي الجنسية - في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف من عدد من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبطهم.

وأعلنت الشرطة عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.