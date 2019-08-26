القصاص من مواطن قتل آخر طعنا بسكين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تبوك نفذ حكم القتل قصاصا أمس في مواطن بمدينة تبوك أنهى خلافه مع آخر بتسديد طعنة قاتلة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن عبدالعزيز بن عفنان العطوي قتل فريج بن عودة العطوي، وذلك بطعنه بسكين، إثر مشاجرة بينهما، مشيرة إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.



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