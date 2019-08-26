تزويد معلمات نجران بمهارات التعامل مع طلاب الأولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنفذ إدارة تعليم منطقة نجران اليوم برنامجا بعنوان «مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية»، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام قائدات ومعلمات الصفوف الأولية والطفولة المبكرة، ومشرفات الصفوف الأولية في إدارة ومكاتب التعليم، لتعريفهن بكيفية التعامل مع طلاب الصفوف الأولية وتدريبهن على مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية.

وتشتمل الدورة التي تقدمها المدربة بدرية حتوه عددا من المحاور، منها لتعريف بماهية التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، المهارات الأساسية للتعامل مع طلاب الصفوف الأولية، الأساليب العلمية التربوية للتعامل مع طلاب الصفوف الأولية، فن التعامل مع طلاب الصف الأول الابتدائي، مهارات التعامل ودورها في صقل المعلم الناجح.