سارقو ماشية يقتلون 12 في كينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيروبي

أعلنت الشرطة الكينية مقتل 12 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم شنته مجموعة يشتبه في أنها من إثيوبيا على منطقتين شمال كينيا.

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وقالت الشرطة في بيان إن منفذي الهجوم قتلوا خمسة رجال وأصابوا ثلاثة آخرين، عندما شنوا هجوما لسرقة نحو 500 رأس من الماشية في منطقة مانياتا كوروسو بمقاطعة مارسابيت على الحدود مع إثيوبيا.

واضافت الشرطة أن منفذي الهجوم هاجموا قرية «كوبي إيريس بورالي فورا» القريبة في اليوم التالي، وقتلوا أربعة أشخاص بالغين وثلاثة أطفال وسرقوا ألف رأس من الماعز.

وشنت السلطات الكينية حملة للبحث عن منفذي الهجوم برا وجوا وفقا للبيان.