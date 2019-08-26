نيبال تحتفل بالقبض على نمر آكل للبشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتمندو

احتفلت سلطات حماية الحياة البرية في نيبال بالقبض على نمر ببر آكل للبشر، يعتقد أنه قتل رجلا عمره 71 عاما خارج منطقة محمية جنوب غرب نيبال.

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وقال مدير متنزه بارديا الوطني أشوك بهانداري أمس إنه جرى نشر فريق مكون من 30 شخصا، منهم حراس غابات وقوات أمن في المتنزه، مع استخدام أربعة أفيال لتعقب النمر المتهم، وأضاف «لقد أصبنا النمر بطلقة مخدرة، ونقلناه إلى مركز الإنقاذ الخاص بنا».

وكان الحيوان البري الذي يُتقد أنه أنثى عمرها 15 عاما، انقض على الرجل المسن أمس الأول، عندما كان خارج منزله بالقرب من المتنزه، وبدأ البحث بعد ذلك مباشرة.

وذكر بهانداري إنه من غير المرجح إلى حد كبير إعادة أنثى الببر إلى البرية. وقال «الببر في حالة سيئة للغاية».