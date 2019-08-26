السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد لقي سبعة أشخاص حتفهم، إثر حادث تصادم بين مروحية وطائرة فائقة الخفة في جزيرة مايوركا الإسبانية. Advertisements وقالت حكومة جزر البليار عبر موقع تويتر إن القتلى السبعة هم راكبان على متن الطائرة، وزوجان مع طفليهما إضافة إلى قائد المروحية. وأضافت أن ركاب المروحية «يحتمل» أن يكونوا ألمانا، بينما يحمل ركاب الطائرة الصغيرة الجنسية الإسبانية. ولم يتم تأكيد المعلومات رسميا. من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوجين والطفلين الذين قتلوا في الحادث كانوا من ألمانيا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام طائرة صغيرة بمروحية يقتل 7 بإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.