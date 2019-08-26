اعتماد إدارتي العربي والأخدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي مجلس إدارة نادي العربي لمدة 4 سنوات، برئاسة أمين بن عبدالله الملاح. Advertisements ويضم مجلس الإدارة في عضويته محمد العبدلي نائبا للرئيس وعبدالرحمن العقيلي ونايف الخويطر وعبدالعزيز الصايغ وأديب المرزوقي وعزام الملوحي والريان الخويطر. كما اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مجلس إدارة نادي الأخدود لمدة 4 سنوات، برئاسة سامي آل فاضل. ويضم مجلس الإدارة في عضويته مبارك بن حسين آل سرار نائبا للرئيس وتركي آل فاضل وحسن الغباري وفواز الطليلي وحسين آل منصور وفارس اليامي.



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