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وصف المدير الفني لفريق الاتحاد "سييرا" مواجهة الهلال غداً الثلاثاء في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالصعبة، إلا أن فريقه أكمل جاهزيته للمواجهة وجاهز لتحقيق نتيجة إيجابية وخطوة أولى نحو خطف بطاقة التأهل.
وأبدى "سييرا" سعادته بترديد جماهير الاتحاد اسمه في المدرجات، مشيراً إلى أن الأهم هو مساندة وتحفيز اللاعبين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سييرا مساء اليوم قبل مواجهة الهلال المرتقبة.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 08:44 PM
وصف لقاء الهلال بالصعب وطالب بمساندة اللاعبين
وصف المدير الفني لفريق الاتحاد "سييرا" مواجهة الهلال غداً الثلاثاء في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالصعبة، إلا أن فريقه أكمل جاهزيته للمواجهة وجاهز لتحقيق نتيجة إيجابية وخطوة أولى نحو خطف بطاقة التأهل.
وأبدى "سييرا" سعادته بترديد جماهير الاتحاد اسمه في المدرجات، مشيراً إلى أن الأهم هو مساندة وتحفيز اللاعبين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سييرا مساء اليوم قبل مواجهة الهلال المرتقبة.
، "سييرا": نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرنا ،
المصدر : الخليج 365
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