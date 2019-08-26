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نجح فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في إجراء عملية تركيب جهاز محفِّز الحبل الشوكي لمريضَيْن، يعانيان آلامًا مزمنة وشديدة.
وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، أن الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 56 عامًا، يعاني ألمًا مزمن بالظهر والطرف السفلي الأيسر؛ وخضع في السابق لثلاث عمليات جراحية في الظهر، وما زال يعاني من شدة الألم التي تؤثر على حياته اليومية.
وأضاف اللواء "الزهراني": الحالة الثانية لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا، يعاني ألمًا مزمن في الظهر والأطراف السفلية؛ وخضع أيضًا لثلاث عمليات جراحية في السابق، وما زالت الآلام مستمرة؛ وهو ما يعيقه عن المشي؛ لذا قرروا تركيب جهاز محفِّز الحبل الشوكي لهما بهدف علاج الآلام؛ ليعودا لممارسة حياتهما بشكل طبيعي. والمريضان يتمتعان حاليَا بصحة جيدة -ولله الحمد-.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 08:36 PM
تم تركيب "محفِّز للحبل الشوكي" لهما وعادا لحياتهما الطبيعيةإنهاء معاناة مريضَيْن بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة
نجح فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في إجراء عملية تركيب جهاز محفِّز الحبل الشوكي لمريضَيْن، يعانيان آلامًا مزمنة وشديدة.
وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، أن الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 56 عامًا، يعاني ألمًا مزمن بالظهر والطرف السفلي الأيسر؛ وخضع في السابق لثلاث عمليات جراحية في الظهر، وما زال يعاني من شدة الألم التي تؤثر على حياته اليومية.
وأضاف اللواء "الزهراني": الحالة الثانية لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا، يعاني ألمًا مزمن في الظهر والأطراف السفلية؛ وخضع أيضًا لثلاث عمليات جراحية في السابق، وما زالت الآلام مستمرة؛ وهو ما يعيقه عن المشي؛ لذا قرروا تركيب جهاز محفِّز الحبل الشوكي لهما بهدف علاج الآلام؛ ليعودا لممارسة حياتهما بشكل طبيعي. والمريضان يتمتعان حاليَا بصحة جيدة -ولله الحمد-.
، إنهاء معاناة مريضَيْن بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة ،
المصدر : الخليج 365
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