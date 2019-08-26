، حالة من "الرعب والخوف والتخوين" تطلقها مليشيات الحوثي لجهاز مخابراتها ،

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كشفت مصادر عن حملة اعتقالات نفذتها مليشيات الحوثي استهدفت قيادات أمنية ومخابراتية في صنعاء على خلفية مصرع إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا.
وقالت المصادر إن ما يسمى بالأمن الوقائي اعتقل ستة من ضباط جهاز مخابرات الأمن القومي لمليشيات الحوثي، من بينهم أحد وكلاء الجهاز لم تكشف هويته بعد، وكذلك 11 من قيادات جهاز مخابرات الأمن السياسي بينهم أربعة من الضباط الكبار في الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تبحث عن خلايا مزروعة داخل المؤسسات الأمنية، تم تجنيدها لتنفيذ عمليات تصفية لقيادات حوثية كبيرة مقربة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.
وقالت المصادر إن المليشيات تعيش حالة من الذعر وفقدان الثقة في كل قياداتها وأجهزتها المخابراتية خاصة بعد اكتشاف مخطط لاغتيال وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، وقيادي آخر يعتقد أنه "حسن الصعدي".
كما وصلت حالة الرعب لجميع قياديي المليشيا في صنعاء، بعد تلقيها تعميماً سرياً بتكثيف إجراءات الأمن والحراسة الخاصة، وعدم الظهور في الأماكن العامة، وتقييد تحركاتها من خلال إبلاغ وحدة الحماية الخاصة التي شكلت لتأمين القيادات الكبيرة، وتتبع مكتب وزير الداخلية في حكومة المليشيات الانقلابية عبدالكريم الحوثي.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 08:27 PM
على خلفية مصرع شقيق زعيم المليشيا.. وحملة اعتقالات ضباط لمواجهة تهديدات بتصفية قياداتها
كشفت مصادر عن حملة اعتقالات نفذتها مليشيات الحوثي استهدفت قيادات أمنية ومخابراتية في صنعاء على خلفية مصرع إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا.
وقالت المصادر إن ما يسمى بالأمن الوقائي اعتقل ستة من ضباط جهاز مخابرات الأمن القومي لمليشيات الحوثي، من بينهم أحد وكلاء الجهاز لم تكشف هويته بعد، وكذلك 11 من قيادات جهاز مخابرات الأمن السياسي بينهم أربعة من الضباط الكبار في الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تبحث عن خلايا مزروعة داخل المؤسسات الأمنية، تم تجنيدها لتنفيذ عمليات تصفية لقيادات حوثية كبيرة مقربة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.
وقالت المصادر إن المليشيات تعيش حالة من الذعر وفقدان الثقة في كل قياداتها وأجهزتها المخابراتية خاصة بعد اكتشاف مخطط لاغتيال وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، وقيادي آخر يعتقد أنه "حسن الصعدي".
كما وصلت حالة الرعب لجميع قياديي المليشيا في صنعاء، بعد تلقيها تعميماً سرياً بتكثيف إجراءات الأمن والحراسة الخاصة، وعدم الظهور في الأماكن العامة، وتقييد تحركاتها من خلال إبلاغ وحدة الحماية الخاصة التي شكلت لتأمين القيادات الكبيرة، وتتبع مكتب وزير الداخلية في حكومة المليشيات الانقلابية عبدالكريم الحوثي.
، حالة من "الرعب والخوف والتخوين" تطلقها مليشيات الحوثي لجهاز مخابراتها ،
المصدر : الخليج 365
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