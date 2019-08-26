أبشر | إدارة المرور والجوازات وطريقةالاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

في إطار التسهيل على المواطنين نعرض لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا برقم الهوية الوطنية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية نظام أبشر، حيث اعتبرت منصة أبشر الإلكترونية من أهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تقدمه المنصة من خدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بكل سهولة، فتستطيع أن تعرف قيمة المستحقات عليك من مخالفات مرورية للسيارة او المخالفات المرورية للدراجة البخارية، وكذلك يمكنك دفعها إلكترونيا بكل سهولة وانت في منزلك أو مكتب العمل الخاص بك، ويتم الاستعلام بواسطة رقم الهوية الوطنية للمواطنين أو رقم الاقامة للمغتربين، نتابع معكم للتعرف على كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية