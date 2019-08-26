أبشر | إدارة المرور والجوازات وطريقةالاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

في إطار التسهيل على المواطنين نعرض لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا برقم الهوية الوطنية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية نظام أبشر، حيث اعتبرت منصة أبشر الإلكترونية من أهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك لما تقدمه المنصة من خدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بكل سهولة، فتستطيع أن تعرف قيمة المستحقات عليك من مخالفات مرورية للسيارة او المخالفات المرورية للدراجة البخارية، وكذلك يمكنك دفعها إلكترونيا بكل سهولة وانت في منزلك أو مكتب العمل الخاص بك، ويتم الاستعلام بواسطة رقم الهوية الوطنية للمواطنين أو رقم الاقامة للمغتربين، نتابع معكم للتعرف على كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية.
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
- يتم فتح حساب في منصة أبشر الإلكترونية عن طريق ملء استمارة البيانات بالمعلومات الصحيحة، واتباع الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول.
- قم بتسجيل الدخول الي منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص بك.
- أضغط على أيقونة خدمات إلكترونية ثم اختيار أيقونة خدمات المرور، ثم اختار الاستعلام عن المخالفات المرورية يظهر لك صفحة، بها كافة البيانات الخاصة بك مثل رقم رخصة السيارة ورقم رخصة القيادة وقيمة المخالفات المرورية المستحقة عليك او على المركبه الخاصة بك بعملة الريال السعودي .
- عليك اختيار طريقة تسديد المخالفات سواء عن طريق الصراف الآلي الكترونيا أو عن طريق التوجه إلى إحدى الإدارات العامة للمرور ودفعها نقديا.