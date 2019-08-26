الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات من خلال منصة أبشر المملكة العربية السعودية

خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات مقدمة من وزارة الداخلية السعودية عن طريق الموقع الإلكتروني أبشر وهي متاحة للمواطنين بواسطة رقم الهوية الوطنية متاحة للمقيمين بواسطة رقم الإقامة ورقم لوحة المركبة، نتابع معكم للتعرف على الطريقة الصحيحة للتعرف على خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات من خلال السطور التالية.
طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيا عبر بوابة أبشر
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية بإسم المستخدم أو رقم الهوية والرقم السري الخاص بك.
- وفي حالة لم يكن لدى الفرد حساب عبر منصة أبشر، يتم ملء استمارة البيانات في الصفحة بصورة صحيحة.
- تظهر لك صفحة الموقع عليك اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في شريط أعلي الصفحة.
- ثم تظهر لك القطاعات المختلفة التي تقدم خدماتها إلكترونيا اختر قطاع المرور تظهر لك قائمة بها جميع الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للمرور عبر منصة أبشر.
- اضغط علي موضوع بحثك وهو الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة بعد.ذلك صفحه عليك ملؤها بالبيانات الصحيحة.
- رقم الهوية (رقم الهوية الوطنية لصاحب المركبة والمكون من 10 ارقام) .
- رقم اللوحة (ويجب أن يكتب باللغة العربية – مثال : م ا ب 012345 ) .
- الرمز المرئي (نقوم بنقل الأرقام المطبوعة الى الخانة الفارغة) .
- ثم نقوم بالضغط على زر (عرض) .
- بعد ذلك يقوم الموقع بالكشف عن حالة التأمين للمركبة.
- بكافة التفاصيل عن التأمين مثل اسم شركة التأمين وإذا كان التأمين ساري او منتهي وتاريخ بداية ونهاية التأمين.