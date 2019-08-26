الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات من خلال منصة أبشر المملكة العربية السعودية

خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات مقدمة من وزارة الداخلية السعودية عن طريق الموقع الإلكتروني أبشر وهي متاحة للمواطنين بواسطة رقم الهوية الوطنية متاحة للمقيمين بواسطة رقم الإقامة ورقم لوحة المركبة، نتابع معكم للتعرف على الطريقة الصحيحة للتعرف على خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات من خلال السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات إلكترونيا عبر بوابة أبشر