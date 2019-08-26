"آل الشيخ" يعتمد تقويم العام الدراسي الجديد.. وإجازة المعلمين شهران

دبي - بواسطة محمد فارس اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ التقويم الدراسي التفصيلي للعام 1441 هـ، الذي سيبدأ يوم 2-1-1441 هـ، حيث صدر به تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

وكانالتقويم المنشور تضمن بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 25-4-1441هـ، على أن تكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم نهاية دوام يوم الخميس 29-4-1441 هـ.

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مقدم بواسطة: ليالينا

ويكون استكمال البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية غير المتقنين لمعايير التقويم يوم الأحد 3-5-1441 هـ، أما إجازة منتصف العام لبقية الطلاب وللهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام، نهاية دوام يوم الخميس 7-5-1441 هـ، وتستأنف بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 24-5-1441 هـ.

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وأوضح التعميم أن بداية إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم، نهاية دوام يوم الخميس 14-9-1441 هـ، على أن تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 8-10-1441 هـ.

ويكون استكمال البرامج العلاجية لطلاب المرحلة الابتدائية غير المتقنين لمعايير التقويم خلال فترة الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 8-10-1441 هـ.

أما بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني فستكون يوم الثلاثاء 10-10-1441 هـ، وبداية إجازة نهاية العام لبقية الطلاب في جميع المراحل الدراسية ومعها الهيئتان التعليمية والإدارية في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والتربية الخاصة، نهاية دوام يوم الخميس 19-10-1441 هـ.

وتكون بداية اختبارات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 24-10-1441 هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 1-11-1441 هـ، على أن تكون بداية العام الدراسي 1442 هـ، بتاريخ الأحد 11 /1 / 1442 هـ.