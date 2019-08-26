القدية: متنزه Six Flags يحتوي 28 لعبة ومعلما وأطول وأسرع أفعوانية بالعالم- فيديو

أعلن مشروع القدية أن متنزه “Six Flags” يتكون من 6 مناطق رئيسة بمساحة تبلغ 32 هكتاراً، وستضم 28 لعبةً ومعلمًا جاذبًا.

وأضاف المشروع أن المتنزه سيحتوي على ألعاب مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيكون عمل المنتزه خلال 100 يوم من فصل الصيف مقتصرا على الفترة المسائية تجنبا لدرجة الحرارة العالية.

وأشار إلى أن المتنزه يتكون من:

القلعة

وهي المركز الرئيسي للمتنزه، وهي مغطاة بمظلة منحنية استوحي تصميمها من الخيام التقليدية لتضم تحتها مجموعةً متنوعة من المتاجر والمقاهي وتتحّول إلى مساحة للعروض التفاعلية المدهشة خلال اليوم، كما تحتوي القلعة على بوابات تتيح عبور الزوار إلى مناطق المدينة الترفيهية الست.

مدينة التشويق

هي مدينة تستشرف المستقبل، وتتميز بسمات التصميم العربي، وستحتوي أشهر ألعاب متنزه 6 فلاجز القدية التي ينتظرها هواة الحركة والتشويق، مثل “رحلة الصقر” التي تعدّ أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم، وقد اُستلهم تصميمها من طريقة تحليق الصقر، فيما سيحطم “برج الهبوب” المزيد من الأرقام القياسية باعتباره أعلى لعبة مبنية على مفهوم السقوط الحر في العالم.

الينابيع الغامضة

وتحتوي على مجموعة ألعاب وتجارب عديدة ممزوجة بعنصري الأرض والماء، إذ تحتوي على عدد كبير من المعالم المائية المدهشة بما فيها الشلّالات والقنوات المائية والينابيع الحارّة بالإضافة إلى النباتات والأشجار النادرة، وتمثل هذه الواحة للزوّار الملاذ من حرّ الصيف بفضل أجوائها المشابهة للغابات المطيرة الكثيفة في قلب الصحراء، وسيستمتع زوّار الينابيع الغامضة بلعبة تفاعلية مبتكرة اسمها “فرس البحر” التي تدفَع بالركّاب بسرعة فوق الأنهار وخلف الشلّالات وعبر الأشجار على طول مسار مصمم خصيصًا للعبة، وتسمح لركّابها بالتحكّم بسرعتها.

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مدينة البخار

تشهد هذه المدينة صراعًا بين الماضي والمستقبل يحتدم في بلدة حدودية وعرة تعج بالحركة والأصداء، ويمثل “قطار منجم الأفعى” اللعبة الرئيسية المميّزة في المنطقة التي تتميز باحتوائها على عناصر مستقاة من المعدات الميكانيكية النادرة، وتجمع بين مسار أفعواني ومصعد هيدروليكي يعمل على إسقاط الركاب سقوطًا حرًا عبر منجم ضيق مليء بالبخار.

وتقدّم المنطقة كذلك ألعابًا رائعة أخرى تشمل “شلالات مدينة البخار” التي تضّم مسارًا أفعوانيًا وجولة في قارب يعبر المياه، ولعبة آلية دوّارة اسمها “الصحن الدوّار” ومكانا مخصّصا للتسلّق اسمه “طريق بيت الشجرة”.

حدائق الغسق

سيتمكن الزوار من إطلاق العنان لخيالهم في أحضان مساحات ضخمة زاخرة بالزهور الملوّنة والشخصيات المميزة المصممة خصيصًا للزوّار من الصغار وعائلاتهم، وتحتوي هذه المنطقة الآسرة على “أفعوانية الغسق” التي تصحب الركّاب في جولة عبر حديقة ساحرة ولعبة مظلمة تفاعلية تقدم مزايا ثلاثية الأبعاد تُدعى “مطاردة الفراشة” بالإضافة إلى لعبة “جولة المنطاد”.

وادي الثروات

يعد واحدًا من المعالم النابضة بالمغامرات التي تدور أحداثها وسط الآثار المعمارية العتيقة للبناء العربي القديم وأبطالها من صيادي الثروات الذين جابوا العالم قديمًا بحثًا عن كنوز دفينة، وتعتبر لعبة “أفعوانية سبيتفاير” أهم معلم في هذه المنطقة، وهي أفعوانية تتحرك إلى الأمام أو الخلف بشكل مفاجئ ثلاث مرات لتأخذ الزوّار في لفّة شاهقة الارتفاع قبل أن تتوقف وتهبط إلى الوادي مرةً أخرى، ومن الألعاب المميّزة الأخرى في وادي الثروات لعبة “البرج الدوار” التي ترفع الركّاب إلى السماء، ولعبة “درب الكنز” و”أيروماكس” التي تضم طائرة عائلية تتأرجح وتدور فوق المدينة الترفيهية.

المعرض الكبير

تجمع هذه المنطقة بين الماضي المتمثل في طرق التجارة القديمة والحاضر الذي يشهد الاكتشافات العلمية والتكنولوجية المتجسدة على سبيل المثال في لعبة “جايرو سبين” التي يتأرجح فيها الركاب على ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، كما تضم المنطقة اللعبة الأفعوانية “كولوسس العملاقة” الكلاسيكية والأكثر شعبية في متنزه 6 فلاجز القدية، وهي أفعوانية مصنوعة من الخشب والصلب يصل طول مسارها إلى 800 متر لتتحدى قانون الجاذبية، وتتضمّن المنطقة كذلك “الكاروسيل العربية” التي تسير فيها الخيول العربية في استعراض دائري الشكل، ولعبة “أرجوحة المعرض” و”أوتو مانيا” المتميزة بعرباتها الكهربائية الشبيهة بسيارات الأجرة في لندن.