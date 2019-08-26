استيقظت قرية الوحلة التابعة لمركز الحكامية بجازان اليوم الإثنين على حادث مفجع لإنتحار شاب عشريني شنقاً بمنزل عائلته. ووفقاً لمصادر فقد وقعت الحادثة فجراً ، إذ فوجئ ذوو الشاب به وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جانبها ، تباشر شرطة جازان التحقيق في الواقعة وجمع التحريات والأدلة الجنائية لمعرفة دواعي الحادث وملابساته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادث مفجع.. انتحار شاب عشريني بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.