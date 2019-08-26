احتكاك طرفي جناح طائرتين سعودية وإثيوبية على مدرج في مطار جدة

علمت «عاجل»، اليوم الإثنين، من مصادر مطلعة بوقوع حادث احتكاك بين طرفي جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وذكرت مصادر، أنَّ جناح الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية- رحلة رقم 1056- المتجهة من جدة إلى الرياض، احتك بجناح طائرة إثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.
وأوضحت المصادر أنَّ الحادث الذي وقع، أمس الأحد، وقع خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، التي اصطدمت بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.
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