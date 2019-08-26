«تعليم الجوف» تصرف 7.1 مليون ريال لأعمال نظافة وصيانة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارة الشؤون المالية، اليوم الإثنين، صرف مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1441هـ، في الحسابات البنكية للمدارس، والبالغ مجموعها أكثر من 7,1 مليون ريال.

وقال مدير إدارة الشؤون المالية أحمد بن يوسف الحشاش- بحسب بيانٍ صادرٍ عن «تعليم الجوف»، اطلعت عليه «عاجل»-، إنّ مخصصات الميزانية التشغيلية تشتمل على البنود النظافة، صيانة آلات التصوير.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة أنّ مستودعاتها استقبلت جميع المقررات المدرسية لجميع المراحل، وتعمل على ترحيلها إلى مدارس المنطقة؛ حيث وجّه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالبدء من اليوم الأول في تسليم المقررات المدرسية لجميع الطلاب والطالبات، مؤكّدًا العمل على بداية جادة للعام الدراسي الجديد، وأهمية الاهتمام بالطلاب باعتبارهم محور العملية التعليمية.

وثمّن جهود العاملين في المستودعات والمقررات المدرسية، وذلك بعد أن اطمأن على سير الأعمال وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، كما ثمن تعاون وحرص قادة وقائدات المدارس باستلام جميع المقررات الدراسية وتجهيزها لتسليمها للطلاب والطالبات، وتهيئة البيئة المحفزة للمعلم والطالب.

من جانبه، قال مشرف المقررات المدرسية طويرق بن نزال الفهيقي إنّ مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية، وتم توزيعها إلى المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج «نور»، بعد وضع خطة جغرافية بدأت من الأسبوع الماضي وتمت تغطية كامل المدارس واستقبال طلبات النقص بعد النقل والاضافة ما بين المدارس وسيتم تسديدها قبل عودة الطلاب.