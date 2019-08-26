أمير نجران: رفض أي مصلحة شخصية على حساب صحة الآخرين

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رفض أي مصلحة شخصية لتاجر أو غيره على حساب المصلحة العامة وصحة الآخرين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة نجران، مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني؛ حيث وجه بتكثيف الجهود الرقابية بكل فاعلية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.

وشدد الأمير جلوي، على أهمية دور الهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية ورفض أي مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة، بينما قدَّم القريني لأمير منطقة نجران تقريرًا عن إنجازات وأعمال الهيئة في المنطقة وجهودها على المستوى العام.