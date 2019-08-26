بالصور.. «تعليم الطائف» تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، جاهزيتها التامة لبداية العام الدراسي الجديد وتوزيع جميع المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس، بما يضمن الانطلاقة الجادة لجميع الطلاب والطالبات من أول يوم دراسي.

وعملت الإدارة العامة للتعليم بالطائف -ممثلة في أمانة إدارة التعليم وقسم المقررات الدراسية- مع إدارة المستودعات ومنسوبيها، على وصول المقررات المدرسية لجميع مدارس المحافظة حسب مكاتب التعليم الداخلية والخارجية قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث تم إعداد خطة توضح إجراءات وآلية استلام المقررات بناء على توجيهات المدير العامّ للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.

وتضمنت جهود الإدارة، تحديد المهامّ والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات الدراسية، والمساعدة في تسلسل الإجراءات وانسيابها بشكل يحقق الكفاءة العالية؛ لضمان دقة المعلومات وعدم تداخل الجهات، كما تم تحديد النماذج التي تسهم في تسريع وتوثيق العمل، لتسهِّل المتابعة الاحصائية والإشراف على المقررات الدراسية.

كما شملت الخطة مراحل وآلية تنفيذ لتوزيع المقررات الدراسية إلى أربعة محاور تتضمن، البيانات التفصيلية لجميع مدارس التعليم العامّ في الطائف من خلال نظام نور، ومعالجة وتحليل البيانات وتصنيفها حسب المرحلة ونوع الدراسة، وتوزيع المقررات الدراسية عبر خطة معدة ومجدولة زمنيًّا، وأخيرًا متابعة وصول المقررات الدراسية لكل طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

من جانبه، أشاد المدير العامّ للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بالجهود المبذولة في وصول المقررات الدراسية للمستودعات ومن ثم ترحيلها للمدارس، مؤكدًا أن الإدارة تسعى إلى استقرار الميدان التربوي وضمان انطلاقة العملية التعليمية بوصول جميع المقررات الدراسية للمدارس بين يدي الطلبة منذ الحصة الأولى.