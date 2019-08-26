

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المرأة في المملكة تحظى بعناية فائقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحاً أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة. وأشار خلال لقائه أعضاء النيابة العامة ملازمي التحقيق المعيّنات حديثاً، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، مبيناً أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات دوت الخليج للعمل في النيابة العامة، مؤكداً أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وسيتبعها دفعات عديدة. وأوضح أن عضو النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب في مجال العمل والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعجب: المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في جميع الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.