السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة



حائل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة سجون المنطقة العميد مفلح بن محمد الشراري.

واستمع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد إلى نبذة عن مجالات التطوير الإنشائية والخدمية في سجون حائل وخدمة السجناء وأسرهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاء نافعين في مجتمعهم بعد قضاء محكومياتهم, فيما أشار العميد الشراري إلى الجهود التي بذلت والدعم المستمر من أمير المنطقة وسمو نائبه.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره للعميد مفلح ولزملائه كافة على جهودهم الملموسة, متمنيًا سموه للجميع التوفيق.

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19:46ت م

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