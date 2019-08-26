السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يلتقي وزير البترول



نيامي 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، تركي بن ناجي العلي، اليوم، معالي وزير البترول النيجري فوماكوي قادوا، في مكتب معاليه بالوزارة في العاصمة نيامي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

19:04ت م

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نيامي 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، تركي بن ناجي العلي، اليوم، معالي وزير البترول النيجري فوماكوي قادوا، في مكتب معاليه بالوزارة في العاصمة نيامي.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر، وسبل تعزيزها وتطويرها على جميع المستويات.// انتهى //19:04ت م0223

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