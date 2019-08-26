السعودية اليوم / تعليم جازان ينهي ترحيل المقررات الدراسية لمدارس المنطقة



جيزان 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

‫أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع المدارس "بنين وبنات" بكافة محافظات المنطقة وذلك ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي 1440 - 1441هـ.‬

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي لدى تفقده للمستودعات المركزية شكره وتقديره لجميع العاملين فيها على جهودهم في إيصال المقررات للمدارس قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، مشدداً على حرص الإدارة على توفير جميع المتطلبات داخل المدارس لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي وتحقيق الاستفادة الكاملة من كافة الأيام الدراسية ، مضيفاً أن الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من الدولة حفظها الله يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة للعمل على أن تكون الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات ذات جودة عالية ،‬ متمنياً للجميع عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً.

من جانبه بيّن مدير المستودعات بتعليم جازان علي مجممي أن ترحيل المقررات سار وفق خطة زمنية وذلك منذ وصولها للمستودعات ‬المركزية ثم ترحيلها للمكاتب ومن ثم نقلها للمدارس ، مشيدا‫ بالتعاون‬ الكبير والتنسيق العالي بين كافة منسوبي المستودعات والمكاتب والمدارس لضمان وصول المقررات بشكل مبكر .

// انتهى //

19:03ت م

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