السعودية اليوم / محافظ رأس تنورة يدشن حملة "شرقية بلا أنقاض"



رأس تنورة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

دشن محافظ رأس تنورة عبدالرحمن بن عثمان الرشودي اليوم, حملة "شرقية بلا أنقاض" التي تنظمها بلدية محافظة رأس تنورة، بحضور ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة عبد الهادي الشمري، ورئيس بلدية المحافظة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي برأس تنورة.

ونوه محافظ رأس تنورة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لأعمال المجالس البلدية، مبيناً أن هذه الحملة تأتي امتداداً للحملة التي باركها سموه ونفذها المجلس البلدي في حاضرة الدمام، الهادفة لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المدن، التي تندرج ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، كما تهدف لتفعيل الدور الاجتماعي لشركات القطاع الخاص، وتلمس احتياجات المجتمع، مضيفاً أن الحملة من المتوقع أن تباشر رفع قرابة ١٥ ألف متر مكعب من الأنقاض.

من جهته بين رئيس بلدية محافظة رأس تنورة، أن العمل على هذه الحملة بدأ منذ وقت مبكر حيث جرى عقد اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية وحصر أكثر مواقع الأنقاض وتوزيع مواقع المعدات والآليات, مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي استمرارًا لتطوير وتحسين جوانب النظافة العامة عبر إزالة جميع التشوّهات البصرية في الشوارع العامة والفرعية والساحات بالمحافظة ورفع مخلفات البناء والأنقاض وتسوية أراضي الفضاء, ورفع مستوى الوعي البيئي للمجتمع.

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19:03ت م

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