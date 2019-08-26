السعودية اليوم / محافظ أبوعريش يرأس الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم الوطني



أبوعريش 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

رأس محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني اليوم، الاجتماع التحضيري للجنة المشرفة على احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض الخطط والبرامج المعدة من قبل مختلف الجهات الحكومية للاحتفاء بالمناسبة بما يتناسب ومكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات الوطن الغالي.

كما جرى استعراض برامج الحفل وتعزيز التعاون من خلال مشاركة الإدارات والجهات الحكومية والمؤسسات بالمحافظة وبالتعاون مع الأهالي، إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

وأكد محافظ أبوعريش أهمية إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في المجالات كافة في ظل الدعم غير المحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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19:01ت م

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