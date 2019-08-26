السعودية اليوم / باكستان تؤكد سلامة موظفي قنصليتها العامة في جلال آباد



إسلام آباد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

أكدت باكستان سلامة جميع موظفي قنصليتها العامة بمدينة جلال آباد الأفغانية إثر الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في محيطها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي اليوم أن الانفجار وقع خارج مجمع القنصلية العامة الباكستانية في جلال آباد الليلة الماضية، وأدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بينهم اثنين من رجال الأمن الأفغاني وأحد المدنيين الأفغان.

وأضاف أن باكستان على اتصال بالسلطات الأفغانية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان والعاملين بها.

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18:49ت م

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