السعودية اليوم / إطلاق الحملة التعريفية الثالثة لبرنامج دعم وتطوير صغار مربي الماشية بحفر الباطن



حفر الباطن 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن أمس, الحملة التعريفية الثالثة لبرنامج دعم وتطوير صغار مربي الماشية الذي يهدف لتشجيع احترافية العمل الزراعي "تربية المواشي" من خلال تحفيز مربي الماشية للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة وتوجيه الدعم المباشر للمستحقين للتوسع وامتهان المهنة.

وأوضح مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن مروعي بن إبراهيم الخرمي أن البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاث أسابيع يأتي بمتابعة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري وذلك امتدادًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم وتطوير صغار مربي الماشية من خلال صرف إعانة مالية للمساهمة في تكاليف شراء الأعلاف للمربين بشكل مباشر من خلال التحويل البنكي لحساباتهم الخاصة وفق شروط وآليات الاستحقاق التي تضعها الوزارة.

ودعا الراغبين من مربي الماشية في التقديم والانضمام للبرنامج مراجعة الفرع بالمحافظة لتسجيل بياناتهم والحصول على البطاقة الصحية البيطرية ومن ثم تسجيل طلب إعانة في بوابة الإعانات الزراعية "برنامج دعم صغار مربي الماشية" من خلال عدة قنوات منها البوابة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة وبوابة أنعام الإلكترونية والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

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18:04ت م

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